УЕФА: не получали возражений от «Боруссии» или «Монако» провести матч 12 апреля

Пресс-служба УЕФА выступила с заявлением относительно слов главного тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля о том, что первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» перенесли, не спросив мнения клубов.
Игра должна была состояться 11 апреля, но после взрывов около автобуса «Боруссии» было принято решение о переносе встречи на 12 апреля. В итоге «Монако» победил немецкую команду со счётом 3:2.
«Решение о проведении матча между «Боруссией» и «Монако» принималось после согласия представителей обеих команд. Мы были на связи с клубами и не получили возражений ни от одной из сторон на то, чтобы провести матч 12 апреля», — говорится в заявлении УЕФА, опубликованном AP.