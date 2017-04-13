Вайгль: «Боруссия» сражалась за Бартру

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль прокомментировал выступление своей команды в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3). Игрок также выразил слова поддержки своему одноклубнику Марку Бартре, пострадавшему во время взрыва неподалёку от автобуса «Боруссии».
«С самого начала матча события вчерашнего дня не отпускали нас, и вы это видели. Во втором тайме мы смогли от них абстрагироваться, выключить мысли и в какой-то мере освободиться. В конце концов нам удалось добиться хоть как-то приемлемого результата. Мы вынуждены были играть сегодня, и это было сложно. Думаю, большинство из нас не смогли выспаться, я — уж точно. Я пытался успокоить свою семью, переключиться. Мы сделали в этом матче всё то, на что были способны.
Хочу передать Марку Бартре: мы думаем о тебе, мы сражались за тебя, я скоро обязательно приду тебя навестить!» — приводит слова Вайгля официальный сайт дортмундской «Боруссии».