Симеоне: Гризманн – невероятный игрок, даже не знаю его позиции на поле

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не поскупился на похвалу в адрес нападающего своей команды Антуана Гризманна. Французский футболист стал автором единственного гола своей команды в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Лестер Сити», сумев помочь мадридцам одержать победу.
«Гризманн – невероятный игрок, я даже не знаю его позиции на поле. Он работает на всех участках. Антуан забивает как центральный нападающий, выдаёт голевые передачи как полузащитник, обороняется достойно… Концовка сезона важна для него, и он понимает это», — цитирует Симеоне Marca.
Ответная игра между «Лестер Сити» и «Атлетико» состоится 18 апреля на поле английского клуба.