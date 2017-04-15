Васин: пока существуют теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 23-м туре РФПЛ, а также пообещал, что «армейцы» будут до последнего биться за чемпионство.
«Ростов» — очень организованная команда, которая в первую очередь всегда делает ставку на оборону. Но, как показывает практика, моменты для взятия ворот возникают в матчах с любыми соперниками. Будем стараться забить — уверен, шансы у нас будут.
Пока существуют хотя бы теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться. Сейчас мы смотрим только на себя и не обращаем внимания на соперников. Главное — побеждать в каждом следующем матче», — приводят слова Васина «Известия».
Матч ЦСКА — «Ростов» состоится 15 апреля, начало — в 14:30 мск. На данный момент «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на 8 очков.