Мадридский «Реал» собирается приобрести Верратти

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении итальянского полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Don Balon.
Летом 2016 года футболист также получал предложение о переходе в «Реал», но отклонил его.
«Интерес этого клуба ко мне был приятен. «Реал» не каждый день проявляет интерес к тебе. Но когда я счастлив в одном клубе, то не хочу начинать переговоры с другим. Хочу выиграть титулы в «ПСЖ», — цитировал Верратти RAI.
Верратти перешёл в „ПСЖ“ из итальянской „Пескары“ в 2012 году, сыграл за парижский клуб 192 матча, в которых забил 5 мячей. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2021 года, интерес к нему проявляют помимо „Реала“ также «Барселона», «Ювентус» и «Челси».