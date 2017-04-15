«Барселона» – «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

В субботу, 15 апреля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 32-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реал Сосьедад». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал Сосьедад».
Ранее команды встречались друг с другом 139 раз. 76 раз победу праздновали футболисты «Барселоны», 31 матч завершился вничью, 32 раза сильнее оказывались игроки «Реала Сосьедад».
Последняя встреча между ними состоялась в ноябре 2016 года и завершилась вничью — 1:1.