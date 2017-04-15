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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Боруссия» Д одержала победу над «Айнтрахтом», «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург»

15 апреля 2017, суббота. 18:25. Футбол
В чемпионате Германии состоялось шесть матчей 29-го тура. Дортмундская «Боруссия» на своём поле обыграла «Айнтрахт» (3:1). Голами в составе «шершней» отметились Сократис Папастатопулос, Пьер-Эмерик Обамейянг и Марко Ройс, который вернулся на поле после полуторамесячного отсутствия из-за травмы.

Идущий на втором месте в таблице Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» (4:0) благодаря мячам Юссуфа Поульсена, Тимо Вернера, Наби Кейта и Диего Демме. «Хоффенхайм» в результативном матче одержал победу со счётом 5:3 над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

В других матчах тура «Вольфсбург» разгромил «Ингольштадт» (3:0), «Аугсбург» переиграл «Кёльн» (2:1), а «Майнц» с минимальным счётом одолел «Герту» (1:0).
Германия - Бундеслига. 29-й тур
15 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
3 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 – Ройс – 3, 1:1 – Фабиан – 29, 2:1 – Папастатопулос – 34, 3:1 – Обамейянг – 86

Германия - Бундеслига. 29-й тур
15 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
4 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 – Поульсен – 36, 2:0 – Вернер – 42, 3:0 – Кейта – 51, 4:0 – Демме – 90

Германия - Бундеслига. 29-й тур
15 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
5 : 3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 – Салаи – 9, 2:0 – Салаи – 24, 2:1 – Вестергор – 31, 2:2 – Штиндль – 35, 3:2 – Демирбай – 58, 4:2 – Ут – 75, 4:3 – Дахуд – 78, 5:3 – Демирбай – 89

Германия - Бундеслига. 29-й тур
15 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
3 : 0
Ингольштадт 04
Ингольштадт
1:0 – Зуттнер – 45+1 (автогол), 2:0 – Малли – 68, 3:0 – Гомес – 80

Германия - Бундеслига. 29-й тур
15 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
2 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 – Хинтереггер – 5, 2:0 – Верхаг – 23 (пен), 2:1 – Макс – 65 (автогол)
Удаления: Чол, 89, Финнбогасон, 90+2 – нет

Германия - Бундеслига. 29-й тур
15 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
1 : 0
Герта
Берлин
1:0 – Брукс – 45+1 (автогол)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Айнтрахт Аугсбург Боруссия Д Боруссия М Вольфсбург Герта Ингольштадт 04 Кёльн Майнц РБ Лейпциг Фрайбург Хоффенхайм
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15 апреля 2017, суббота
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