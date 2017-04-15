«Боруссия» Д одержала победу над «Айнтрахтом», «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург»

В чемпионате Германии состоялось шесть матчей 29-го тура. Дортмундская «Боруссия» на своём поле обыграла «Айнтрахт» (3:1). Голами в составе «шершней» отметились Сократис Папастатопулос, Пьер-Эмерик Обамейянг и Марко Ройс, который вернулся на поле после полуторамесячного отсутствия из-за травмы.
Идущий на втором месте в таблице Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» (4:0) благодаря мячам Юссуфа Поульсена, Тимо Вернера, Наби Кейта и Диего Демме. «Хоффенхайм» в результативном матче одержал победу со счётом 5:3 над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.
В других матчах тура «Вольфсбург» разгромил «Ингольштадт» (3:0), «Аугсбург» переиграл «Кёльн» (2:1), а «Майнц» с минимальным счётом одолел «Герту» (1:0).