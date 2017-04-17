Широков: согласен с Дзюбой — чемпионская гонка в РФПЛ завершена

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков после матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» (2:1) выразил мнение, что московский клуб уже можно поздравлять с чемпионством. Ранее об этом же сказал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.
«Согласен с Дзюбой, который сказал, что чемпионская гонка завершена. «Спартак» — команда, конечно, способная, но даже ему вряд ли по силам растерять преимущество в 10 очков за 7 туров до конца чемпионата.
«Спартак» был заметно сильнее только в первом тайме. Во втором, с выходом Олега Шатова, «Зенит» встрепенулся и смог забить. Но красно-белые грамотно сыграли оставшееся после пропущенного мяча время и гол Самедова получился отличным. «Спартак» победил по делу», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора Широковым актуальных тем российского футбола по итогам 23-го тура РФПЛ читайте на «Чемпионате».