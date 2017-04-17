«Эвертон» заинтересован в услугах защитников «Саутгемптона» и «Тоттенхэма»

Тренерский штаб «Эвертона» во время летнего трансферного окна хочет укрепить оборону. Mirror сообщает, что в сферу интересов «ирисок» попали защитник «Саутгемптона» Рейндли Мартина и игрок обороны «Тоттенхэм Хотспур» Киран Триппьер.
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман задумался над усилением обороны после того, как травму получил защитник Шеймус Коулман. Ирландец пропустит более полугода.
Заполучить Мартину «Эвертону» будет проще, чем Триппьера. Контракт 27-летнего защитника истекает грядущим летом, так что «святым» Рейндли может достаться бесплатно. Что касается защитника «шпор», его договор действует до лета 2020 года.
На трансферном рынке Рейндли Мартина оценивается в £ 1,7 млн, а Триппьер – £ 5 млн.