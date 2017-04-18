Директор «Челси»: очень надеемся, что Терри ещё вернётся к нам

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала новость о том, что по окончании нынешнего сезона защитник Джон Терри уйдёт из клуба. 36-летний Терри перешёл в «Челси» в 1995 году, дебютировал в основном составе 28 октября 1998 года и провёл за клуб в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.
«Все в „Челси“ выражают благодарность Джону за всё, что он сделал для клуба. Он всегда был выдающимся футболистом, настоящим капитаном и лидером и всегда демонстрировал полную преданность своему делу.
За это время „Челси“ стал одним из сильнейших клубов мира, и тут стоит признать в том числе и заслуги Джона. Его всегда будут любить и помнить на „Стэмфорд Бридж“, и мы очень надеемся, что он к нам ещё вернётся», — приводит слова Грановской официальный сайт «Челси».