Ж. Баптиста: Серхио Рамос добился всех своих успехов работой

Бывший футболист мадридского «Реала» Жулио Баптиста адресовал слова похвалы защитнику команды Серхио Рамосу. Бразилец отметил, что футболист сборной Испании является на сегодня одним из сильнейших игроков на своей позиции.
«Серхио добился всех своих успехов работой. Каждый человек совершенствует свои качества с течением времени. Рамос научился атаковать и действовать с мячом агрессивнее. В результате он забивает очень важные для «Реала» голы», — приводит слова Баптисты Marca.
В нынешнем сезоне «Реал» в чемпионате Испании провёл 32 матча, а сам Рамос принял участие в 22 из них, став автором 7 голов.