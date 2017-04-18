Энрике: «Барса» сделает всё возможное, чтобы вновь пережить исторический вечер

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоится 19 апреля. В первом матче «старая синьора» добилась победы – 3:0.
«Если «Ювентус» забьёт, нам придётся ответить пятью голами. Это буде похоже на матч с «ПСЖ». Мы будем до конца бороться за выход в полуфинал. Сделаем всё возможное, чтобы вновь пережить исторический вечер.
Как мы сыграем? Мы можем использовать различные схемы. Очевидно, что в игре с «Ювентусом» придётся рисковать», — цитирует Энрике пресс-служба «Барселоны».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Ювентус». Начало – 21:45 мск.