Слуцкий выступит в роли эксперта во время игры «Барселона» — «Юве» на «Матч ТВ»

19 апреля в 21:40 мск в прямом эфире телеканал «Матч ТВ» покажет встречу 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» (Испания) и «Ювентусом» (Италия). Комментатором матча будет Нобель Арустамян, а благодаря личному приглашению главного редактора дирекции футбольных трансляций канала Валерия Карпина в роли эксперта этого матча выступит бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
«Этот эфир на «Матч ТВ» будет для Леонида Викторовича первым. Согласно договорённостям между В. Карпиным и Л. Слуцким данный эфир является разовым», — сообщает пресс-служба телеканала.