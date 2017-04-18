Коло Туре: надеюсь, Яя сыграет на чемпионате мира в 2018 году

Защитник «Селтика» Коло Туре считает, что его брату Яя, выступающему за «Манчестер Сити», стоит выступить на чемпионате мира 2018 года в составе сборной Кот-д'Ивуара. В сентябре прошлого года Яя Туре объявил о завершении международной карьеры.
«Думаю, Яя способен сыграть на ещё одном чемпионате мира. Надеюсь, что так и произойдёт, поскольку он способен существенно помочь сборной и повлиять на молодых игроков», — приводит слова Коло Туре Goal.
33-летний Яя Туре провёл в составе сборной Кот-д'Ивуара более 100 матчей, забив 19 голов. Он выступал за «слонов» в течение 14 лет.
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