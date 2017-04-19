Артуро Видаль: подобному воровству не место в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль раскритиковал арбитра Виктора Кошшои, который обслуживал ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4, доп. время). Чилиец был удалён с поля на 84-й минуте, когда ему была показана спорная вторая жёлтая карточка.
«Подобному воровству не место в Лиге чемпионов. Мы хотели пройти в следующий раунд, и как же неприятно, что судьбу такого яркого матча решил арбитр. Из-за него „Бавария“ вылетает из Лиги чемпионов. Мы в ярости — это несправедливо», — приводит слова Видаля Marca.