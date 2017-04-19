Источник: защитник «Спартака» Маурисио может перейти в «Зенит» или «Ростов»

Защитник «Спартака» дос Сантос Маурисио Насименто, права на которого принадлежат «Лацио», желает остаться в стане красно-белых и в российской Премьер-Лиге по истечении срока действия арендного соглашения в конце сезона, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, у 28-летнего бразильского футболиста, помимо опции остаться в «Спартаке», также есть варианты с переходом в «Зенит» и «Ростов».
Ранее сообщалось, что «Лацио» готов продать Маурисио «Спартаку» примерно за € 2 млн. При этом 20 % от вырученной суммы римляне должны будут отдать предыдущему клубу игрока лиссабонскому «Спортингу».
Маурисио связан с «Лацио» контрактом до лета 2019 года. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл за красно-белых девять матчей и забил один гол.