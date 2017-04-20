Буффон: не ожидал, что «Ювентус» не пропустит от «Барселоны» ни одного гола

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0). В первой встрече туринцы победили со счётом 3:0.
«Рады, что вышли в следующий раунд без нервотрёпки. Похоже, наша команда прибавляет в уверенности и становится более зрелой. Честно говоря, не ожидал, что нам удастся не пропустить ни одного гола, ведь нам противостоял опасный соперник, нацеленный на атаку. Два матча с „Барселоной“ подряд без пропущенных мячей говорят о том, что мы очень крепки», — приводит слова Буффона Tuttomercatoweb со ссылкой на RSI.