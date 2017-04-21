Испанские СМИ подозревают, что жеребьёвка полуфиналов ЛЧ прошла нечестно

Испанское издание AS выразило сомнения в честности проведения жеребьёвки полуфинальной стадии Лиги чемпионов. По её итогам стало известно, что за выход в финал будут бороться «Реал» с «Атлетико» и «Монако» с «Ювентусом»,
СМИ сконцентрировало внимание на том, что бывший валлийский футболист Иан Раш, который принимал участие в жеребьёвке, сразу же достал шарик, где оказался «Реал», почти не притронувшись к другим шарам. Далее Раш, также не двигая другие шары, вытянул шар, в котором оказался «Атлетико».
Также издание высказало мнение, что шары могли быть нагреты для того, чтобы в полуфиналах встретились нужные клубы.