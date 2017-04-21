Габриэл Жезус может вернуться на поле в полуфинале Кубка Англии с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может вернуться на поле после травмы в предстоящем полуфинальном матче Кубка Англии с «Арсеналом». Встреча состоится 23 апреля в Лондоне.
Как сообщает официальный сайт «горожан», 19-летний футболист включён в заявку команды на предстоящую игру и отправится в Лондон. Бразильский форвард травмировался в матче 25-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:0) 13 февраля. Жезус получил перелом плюсневой кости и перенёс операцию.
После перехода в «Манчестер Сити» зимой нападающий успел принять участие в четырёх матчах АПЛ, забил три гола и отдал одну голевую передачу.