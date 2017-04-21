Гончаренко установил рекорд тренеров-новичков ЦСКА

ЦСКА в гостевом матче 24-го тура российской Премьер-Лиги на выезде обыграл «Уфу» со счётом 2:0.
Таким образом, московский клуб в семи первых матчах под руководством нового наставника Виктора Гончаренко одержал четыре победы и три раза сыграл вничью. Тем самым белорусский специалист установил рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА.
Предыдущий лучший результат тренеров-новичков «армейцев» принадлежал Валерию Газзаеву и Артуру Жорже (2004 год). Под руководством Газзаева в 2002 году ЦСКА в первые шесть матчей одержал пять побед и один раз сыграл вничью, а вместе с Жорже москвичи в первых шести играх добились двух побед и четырёх ничьих. Однако в седьмых матчах под руководством этих специалистов ЦСКА проигрывал.