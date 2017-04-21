Почеттино: «Тоттенхэм» — самый популярный клуб Лондона и самый стабильный в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил мнение, что его клуб является самым популярным в Лондоне, а за последние два года команда является самой стабильной в английской Премьер-лиге.
«Хотел бы проработать в «Тоттенхэме» как можно дольше, поскольку это клуб с большой историей. «Тоттенхэм» является самым популярным клубом Лондона. В большей степени, чем «Челси» и «Арсенал». История нашего клуба на том же уровне, что у «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».
Когда я начал работать здесь три года назад, нашей задачей было приблизиться по уровню к первой четвёрке. Сейчас мы опережаем план. Если проанализировать два последних сезона, то «Тоттенхэм» является самой стабильной командой в Премьер-лиге. За это время мы набрали больше всех очков», — цитирует Почеттино Cadena Ser.