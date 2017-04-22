«Зенит» отремонтировал VIP-ложи «Крестовского» за свой счёт

В «Зените» прокомментировал информацию о том, что на новом стадионе в Санкт-Петербурге будут перестроены VIP-ложи. По словам представителя руководства сине-бело-голубых, клуб уже отремонтировал не соответствующие стандартам посадочные места за свой счёт.
«Зенит» уже отремонтировал 36 лож в рамках обязательств перед владельцами проданных в сезоне-2016/17 в них абонементов так, чтобы на «Петровском» и на стадионе «Санкт-Петербург-Арена» был достойный уровень сервиса. То же самое можно сказать и о президентской ложе. Как уже говорил генеральный директор клуба Максим Митрофанов, владельцы лож и привилегированных секторов уровня платина, золото, серебро генерируют около 50% доходов клуба в день матча, поэтому клуб планирует произвести весь необходимый спектр работ в данных секторах за свой счёт для обеспечения высокого уровня сервиса и обслуживания клиентов этой категории», – цитирует представителя руководства «Зенита» «Фонтанка».