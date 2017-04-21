На стадионе в Петербурге по инициативе «Газпрома» будут перестроены VIP-ложи

На новом стадионе в Санкт-Петербурге будут перестроены VIP-ложи, сообщает издание «Фонтанка».
По информации источника, топ-менеджмент компании решил, что их не устраивает качество привилегированного сектора стадиона на Крестовском острове. Все неустраивающие постройки будут снесены и возведены заново. Под снос попадут президентская ложа, 36 VIP-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд.
Оплачивать перестройку будет «Газпром», но выполнять работы — основной подрядчик «Метрострой».