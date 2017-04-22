Дзофф: «Лацио» способен остановить «Ювентус» на пути к треблу

Бывший главный тренер «Лацио» Дино Дзофф заявил, что римляне способны обыграть «Ювентус» в финале Кубка Италии и таким образом остановить «Старую синьору» на пути к треблу.
«Требл для „Ювентуса“ — уже на расстоянии вытянутой руки, однако „Лацио“ — очень опасный соперник, и туринскому клубу стоит быть с ними начеку в финале Кубка Италии. У римлян есть нападающие, которые вскрывают защиту с лёгкостью — мало кто сравнится с ними в серии А. „Ювентус“ — фаворит лишь на бумаге, и им не стоит считать победу в кубке за нечто само собой разумеющееся», — приводит слова Дзоффа Football Italia.
Финал Кубка Италии, в котором сыграют «Ювентус» и «Лацио» состоится 2 июня.