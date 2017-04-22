«Ювентус» поздравил Карреру с днём рождения

«Ювентус» на своей странице в «Твиттере» поздравил главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру с днём рождения.
Итальянскому специалисту 22 апреля исполнилось 53 года. «Старая синьора» опубликовала видео с яркими моментами карьеры Карреры в клубе.
Каррера с 1991 по 1996 год выступал за «Ювентус» в качестве игрока, а в 2009—2014 годах работал в тренерском штабе Антонио Конте.
В июле прошлого года Каррера вошёл в тренерский штаб «Спартака», а с середины августа стал главным тренером красно-белых.
Видео можно посмотреть в «твиттере».