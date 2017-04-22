Виктор Зубков встретился с юным послом проекта «Футбол для дружбы»

В Москве состоялась встреча председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова и Захара Бадюка (12 лет, г. Артём, Приморский край), который представляет Россию в пятом сезоне международного детского социального проекта «Газпрома» «Футбол для дружбы».
Мероприятие прошло в преддверии Международного дня футбола и дружбы и открыло серию встреч юного посла проекта с официальными лицами, в том числе с представителями Российского футбольного союза и Олимпийского комитета России, известными спортсменами и деятелями искусства.
В ходе беседы Виктор Зубков рассказал о значении проекта и его достижениях. Захар Бадюк поделился своими ожиданиями от участия в «Футболе для дружбе» и спортивными успехами.
«В основу проекта «Футбол для дружбы» заложены такие понятия, как честь, дружба, равенство, мир и здоровый образ жизни. Эти ценности должны прививаться с детства. Мы видим свою задачу в том, чтобы создать для этого необходимые условия. Ежегодно мы приглашаем в проект всё больше мальчишек и девчонок. Летом этого года в Санкт-Петербурге соберутся 635 участников из 64 стран», – сказал Виктор Зубков.
«Я рад представлять Россию в проекте «Футбол для дружбы». Очень хочу обрести новых друзей из разных стран и, конечно, надеюсь на победу», – сказал Захар Бадюк.