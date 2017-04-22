Емельянов: было ясно, что судья меня удалит, ему выгодно, чтобы «Урал» проиграл

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов прокомментировал матч 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Эта игра стала первой на стадионе «Санкт-Петербург». Екатеринбургская команда доигрывала матч ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Емельянова. Встречу обслуживал Алексей Еськов из Москвы.
«Игра была сложной, поле — тяжёлым. Мне кажется, газон на стадионе ещё не очень хорошего качества. Но играть здесь было приятно. Вы видите, что судья сделал. Удалил сразу двоих наших футболистов! Хотя сейчас все пишут, что Эрик Бикфалви сыграл в мяч, когда получал второе предупреждение. Карточки там не было. Не знаю, почему судья так поступил. Что касается моего удаления, то и Дзюба меня толкал, и я его. Но он первым начал. Посмотрим, как разберут моё удаление. «Зенит» нам не забил, а судья сломал игру. Если бы не арбитр, то, думаю, на ничью мы бы дотерпели.
Что происходило во время конфликта с Дзюбой? Уже не помню деталей, но, по-моему, мы оба толкались. Потом Дзюба начал толкать меня в спину, а я ему ответил. Молчать мне надо было, что ли? Было понятно, что судья даст мне карточку. Ему же выгодно, чтобы мы проиграли», — передаёт слова Емельянова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.