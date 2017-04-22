Модрич: жаль, что после победы над «Баварией» возникли споры из-за судейства

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, комментируя победу команды над «Баварией» (4:2, доп. время) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, ответил на вопрос о неоднозначном судействе.
«Жаль, что после победы над «Баварией» возникли разногласия. Убеждён, мы были лучше, создали больше шансов и заставили Мануэля Нойера проявить себя. Я привык, что каждое решение судей в пользу „Реала“ получает большую огласку, а когда арбитры принимают решения против нас, никто этого не замечает.
В Мюнхене «Бавария» получила пенальти, которого не было. Автогол Серхио Рамоса был забит после офсайда, а Видаль должен был получить вторую жёлтую ещё на 47-й минуте», — сказал Модрич в интервью Sportske novosti.