Билич: «Вест Хэм» играл как 11 львов, каждый бился за каждого

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от домашнего матча 34-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:0).
«Я очень доволен качеством игры, большего от своих игроков я и просить не мог. С точки зрения усилий, целеустремленности и желания они заслужили высшие оценки. Если какая-то из команд и заслуживала победы, то это были мы.
Нужно хорошо потрудиться, чтобы у «Эвертона» за весь матч был всего один момент. Единственный недостаток — нам не хватало качества в принятии решений, последнего паса. Мы играли как 11 львов. Каждый бился за каждого", — цитирует Билича BBC.