«Барселона» объявила, что Неймар пропустит матч с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Неймар пропустит матч 33-го тура испанской Примеры с «Реалом». Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.
«Барселона» за 12 часов до матча не получила ответ от Спортивного трибунала Испании по поводу апелляции по делу Неймара и решила не включать бразильцу в заявку на игру.
«Барселона» выражает своё удивление в связи с отказом TAD осуществлять свои юрисдикционные функции, что непосредственно наносит ущерб как клубам, так и соревнованию", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что TAD в субботу собирается созвать экстренное совещание для рассмотрения апелляции «Барселоны» по делу Неймара.
Клуб подал апелляцию позднее положенного срока, рассчитывая, что в таком случае дисквалификация будет приостановлена до тех пор, пока TAD не примет решение.
Неймар ранее был дисквалифицирован на три матча и уже пропустил встречу с «Реалом Сосьедад» (2:3).
Матч «Реал» — «Барселона» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 23 апреля. Начало — в 21:45 мск.
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