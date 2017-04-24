Алли второй сезон кряду признали лучшим молодым игроком по версии PFA

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли второй сезон подряд признан лучшим молодым игроком года в АПЛ по версии Профсоюза футболистов-профессионалов Англии (PFA).
За награду также боролись партнёр Алли по «Тоттенхэму» Гарри Кейн, Майкл Кин («Бёрнли»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Джордан Пикфорд («Сандерленд») и Лерой Сане («Манчестер Сити»). Победителя выбрали по результатам голосования профессиональных футболистов, членов PFA.
В нынешнем сезоне 21-летний Алли провёл 31 матч в чемпионате Англии, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.