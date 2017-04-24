Анелька: Мбаппе должен решить, кем он хочет быть – Анелька или Роналдо

Бывший игрок сборной Франции Николя Анелька сравнил форварда «Монако» Килиана Мбаппе с экс-нападающим сборной Бразилии Роналдо, а также провёл параллели со своей собственной карьерой.
«У Мбаппе есть все характеристики игрока мирового класса. Он должен правильно строить свою карьеру. Ему нужно выбрать между Анелька и Роналдо.
Если он будет следовать по моим стопам, то будет одним из лучших бомбардиров. Если он будет брать пример с Роналдо, он станет футбольной легендой и впишет своё имя в историю спорта», — цитирует Анелька L’Equipe.