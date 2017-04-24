Риксен: было бы просто сдаться, но фанаты «Рейнджерс» поддерживают во мне жизнь

Бывший футболист «Рейнджерс» Фернандо Риксен сообщил, что фанаты шотландского клуба помогают ему бороться с неизлечимой болезнью.
Риксен в октябре 2013 года заявил, что ему поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц).
«Мне было бы просто сдаться, но болельщики «Рейнджерс» так сильно мне помогают своей поддержкой. Они – причина того, что я продолжаю бороться. Это удивительно и поддерживает во мне жизнь», — приводит слова Риксена Daily Record.
В марте фанаты «Рейнджерс» приехали во Флитвуд Таун, чтобы посетить матч в честь Риксена. «Тот факт, что более пяти тысяч шотландцев приехало на мою игру в Блэкпуле, является сумасшедшим. Чувствую, что при такой поддержке я должен продолжать бороться», — добавил он.
«Рейнджерс» и его болельщики всё ещё в моём сердце. До сих пор слежу за результатами команды. Когда смотрю футбол, забываю о своей болезни. Вот почему организовываю все эти матчи. Они дают мне сил и энергии. Моей большой мечтой является организоваться матч между «Рейнджерсом» и «Селтиком», собрав всех звёзд. Это было бы великолепно.
Я буквально борюсь за свою жизнь уже два года и восемь месяцев. За это время я чувствовал каждый день, что такое моя болезнь», — сказал Риксен.
Риксен известен российский любителям футбола по выступлениям за «Зенит». Он также выступал за «Фортуну», АЗ и другие клубы.