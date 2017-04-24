«Рома» разгромила «Пескару» и лишила её теоретических шансов остаться в Серии А

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Пескара» на своём поле принимала «Рому». Встреча проходила на стадионе «Адриатико» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Мохамед Салах, ещё по голу на свой счёт записали Кевин Стротман и Раджа Найнгголан. У «Пескары» отличился Ахмед Бенали.
После этой победы «Рома», которая занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрала 75 очков, сократив до восьми баллов отставание от лидирующего «Ювентуса». «Пескара» (14 очков) остаётся на последней 20-й строчке, потеряв сегодня даже математические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.