«Лос-Анджелес» нацелился на Хавьера Эрнандеса

Выступающий в MLS американский клуб «Лос-Анджелес» заинтересован в услугах нападающего леверкузенского «Байера» Хавьера Эрнандеса, сообщает Metro.
Согласно информации источника, американцы настроены серьёзно и готовы сделать мексиканца самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS.
Трансферная стоимость Эрнандеса составляет около € 25 млн, а его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2018 года.
По итогам 30 туров чемпионата Германии Эрнандес принял участие в 24 матчах, став автором 10 голов и 2 результативных передач.