Медведев установил рекорд «Ростова» по продолжительности сухой серии в ЧР

Голкипер «Ростова» Никита Медведев установил рекорд клуба по продолжительности сухой серии в чемпионатах России.
Вратарь не пропустил в первые четыре минуты матча 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» и побил рекорд клуба, установленный по ходу прошлого сезона Сосланом Джанаевым, не пропускавшим на протяжении 775 минут.
Кроме того, Медведев, опередив Джанаева, вышел на третье место по продолжительности сухой серии в истории чемпионатов России.
Первое место по этому показателю занимает Руслан Нигматуллин (939 минуты), а второе — Максим Левицкий (809)
22-летний Медведев также установил рекорд по продолжительности сухой серии в одном первенстве.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Уфа».