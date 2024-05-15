Вендел заявил, что в следующем сезоне останется в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что останется в санкт-петербургском клубе на следующий сезон.

– До летнего трансферного окна осталось совсем мало времени. Ты уже внутри себя принял решение относительно своего будущего? Какой процент вероятности, что ты покинешь «Зенит»?

– Процент равен нулю. Я здесь и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот.

– Но где ты будешь искать мотивацию? Ведь ты и сам неоднократно признавался, что хочешь играть в еврокубках, а России, к сожалению, это в ближайшие годы не светит.

– Мотивация – это победы, хорошая спортивная форма, трофеи и титулы. Тёплое отношение в коллективе. Если мы не можем сейчас повлиять на ситуацию с еврокубками, остаётся только работать. Работать и вновь стараться завоевать золото чемпионата России и Кубок страны. Говорю ведь, чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать, — рассказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.