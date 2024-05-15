Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вендел заявил, что в следующем сезоне останется в «Зените»

Вендел заявил, что в следующем сезоне останется в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что останется в санкт-петербургском клубе на следующий сезон.

– До летнего трансферного окна осталось совсем мало времени. Ты уже внутри себя принял решение относительно своего будущего? Какой процент вероятности, что ты покинешь «Зенит»?
– Процент равен нулю. Я здесь и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот.

– Но где ты будешь искать мотивацию? Ведь ты и сам неоднократно признавался, что хочешь играть в еврокубках, а России, к сожалению, это в ближайшие годы не светит.
– Мотивация – это победы, хорошая спортивная форма, трофеи и титулы. Тёплое отношение в коллективе. Если мы не можем сейчас повлиять на ситуацию с еврокубками, остаётся только работать. Работать и вновь стараться завоевать золото чемпионата России и Кубок страны. Говорю ведь, чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать, — рассказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

Материалы по теме
«Само собой, я бы вернулся». Вендел — о пропуске сборов «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android