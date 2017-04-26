Жоао Карлос: Карпин – необычный тренер

Бывший защитник «Спартака» Жоао Карлос поделился мнением о Валерии Карпине, под руководством которого он работал в московской команде. Бразилец, играющий ныне в ОАЭ, являлся футболистом «Спартака» с 2013 по 2015 год.
«Всё было хорошо, так как я понимал его характер. Карпин – необычный тренер. Если не можешь понять, чего он от тебя хочет, возникнут проблемы. Хороший человек, но сложный, с ним непросто общаться. Часто случалось так, что игроки с ним пререкались, спорили. Лично у меня недопонимания с Карпиным не возникало», — сказал Карлос.