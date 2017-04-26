Глава федерации футбола Италии: надеюсь, у Сарри будет шанс возглавить сборную

Президент федерации футбола Италии Карло Тавеккио выразил мнение, что главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри однажды мог бы возглавить сборную Италии.
«Мог бы Сарри однажды стать главным тренером сборной Италии? Сейчас мы сильно заняты квалификацией на чемпионат мира через отборочный турнир. Никогда не думал об альтернативе действующего тренера национальной команды Джампьеро Вентуры, но жизнь даёт шанс каждому. Надеюсь, однажды шанс возглавить сборную появится и у Сарри. Маурицио, будучи инноватором, напоминает мне Арриго Сакки, а по личным характеристикам он похож на Эленио Эрреру», — цитирует Тавеккио Football Italia.