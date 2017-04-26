Боков: у ЦСКА наблюдается тенденция, по которой даже лидеров можно заменить

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал разгромную победу «армейцев» в домашнем матче 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (4:0).
«Живенько, хорошо, игра сдобрена голами. Борьбы не вышло, потому что „Локомотив“ немного стушевался перед непроходимой обороной. Уперлись в стену, которую не могли пробить. Сами при этом открывали зоны.
Давай подождём вердикта врачей по поводу Дзагоева. Но это будет потеря. Хотя у ЦСКА наблюдается тенденция, согласно которой даже лидеров можно заменить", — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.