Маскерано потребовалось 319 матчей, чтобы забить первый гол за «Барселону»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано забил свой первый гол за сине-гранатовых. Для этого 32-летнему футболисту потребовалось 319 официальных матчей.
На 67-й минуте матча 34-го тура Примеры с «Осасуной», при счете 5:1 в пользу каталонцев, Маскерано уверенно реализовал пенальти, расстреляв верхний угол ворот.
Маскерано перешел в «Барселону» в 2010 году из «Ливерпуля». В каталонском клубе он дебютировал в сентябре 2010 года.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры «Барселона» — «Осасуна».