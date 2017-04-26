Семёнов: думаю, сейчас еврокубки для «Терека» уже недостижимы

Защитник «Терека» Андрей Семёнов поделился впечатлениями от победы в матче 25-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«В принципе, сейчас многие команды играют по схожей манере — от обороны. Сегодня нам удалось забить, мог бы и второй, и третий гол, но нам оказалось и одного достаточно. Хорошо, что выиграли. Сегодня, например, мы выглядели очень хорошо при схеме в пять защитников. Не надо было много бегать, ведь есть лишний защитник. А так, в принципе, всё равно. Удобно и так, и так, просто при пяти защитниках приходится меньше бегать.
Еврокубки? Думаю, сейчас уже данная цель недостижима для нас. Но у нас есть пять игр, и задача выиграть в каждой. Но в еврокубки будет очень тяжело попасть", — цитирует Семёнова Rusfootball.