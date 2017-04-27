Иско: возможно, я переживаю лучший период в своей карьере

Полузащитник мадридского «Реала» Иско не скрывал радости от своей игры, о чём он сказал после выездного матча 34-го тура чемпионата Испании с «Депортиво». «Сливочные» одержали победу с разгромным счётом 6:2, а сам Иско отметился голом и результативной передачей.
«Вся команда сыграла отлично, что отражается и на табло. Если изменения в основном составе приводят к такому результату, то это свидетельствует о величии этого клуба. У нас одна из сильнейших команд в мире. Возможно, я переживаю лучший период в своей карьере. Очень доволен тем, как обстоят дела», — приводит слова Иско Marca.
Ранее сообщалось, что «Реал» продлит контракт с Иско до лета 2022 года.