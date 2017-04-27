Сако получил травму колена и может выбыть до конца сезона

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако, выступающий на правах аренды за «Кристал Пэлас», получил травму в матче Премьер-Лиги с «Тоттенхэмом» (0:1). Во втором тайме 27-летний игрок неудачно подвернул колено, после чего его унесли с поля на носилках.
Вероятно, француз не может сыграть в четырёх последних матчах сезона в Премьер-лиге и досрочно вернётся в «Ливерпуль» для восстановления.
«У него травма связок, но каких именно, мы не знаем. Будем надеяться, что не крестообразных. После обследования станет всё ясно. Пока не знаем, будет ли кто-то из трёх наших центральных защитников доступен на конец сезона», — цитирует наставника «Кристал Пэлас» Сэма Эллардайса Daily Mail.