Шалимов: сейчас самое главное — три очка

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал гостевую победу над «Амкаром» (2:0) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Был ли „Краснодар“ объективно сильнее „Амкара“? На табло надо смотреть. В концовке чемпионата это самый главный показатель.
С искусственным газоном и с «Амкаром» более-менее справились. Выезд тяжелейший. Давно никто не увозил три очка отсюда. Мы удовлетворены полностью. Игра у нас есть, стиль у нас есть, нам нужно набирать очки.
Получается чуть лучше, чуть хуже, но у нас есть линия игры при атаке и обороне. Сейчас самое главное — три очка", — заявил Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол»