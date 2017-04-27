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Шалимов: сейчас самое главное — три очка

27 апреля 2017, четверг. 19:08. Футбол

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал гостевую победу над «Амкаром» (2:0) в матче 25-го тура РФПЛ.

«Был ли „Краснодар“ объективно сильнее „Амкара“? На табло надо смотреть. В концовке чемпионата это самый главный показатель.

С искусственным газоном и с «Амкаром» более-менее справились. Выезд тяжелейший. Давно никто не увозил три очка отсюда. Мы удовлетворены полностью. Игра у нас есть, стиль у нас есть, нам нужно набирать очки.

Получается чуть лучше, чуть хуже, но у нас есть линия игры при атаке и обороне. Сейчас самое главное — три очка", — заявил Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ФК Краснодар Игорь Шалимов
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