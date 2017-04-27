Гётце не сыграет за сборную Германии на Кубке конфедераций—2017

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце не попадёт в заявку национальной команды на Кубок конфедераций—2017 в России. В конце февраля врачи выявили у 24-летнего футболиста проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя на неопределённый срок. В этом сезоне Гётце уже точно не выйдет на поле.
«Гётце не является для нас вариантом на предстоящий Кубок конфедераций. Ему нужно время на восстановление, чтобы снова вернуться на свой уровень», — цитирует Лёва Sport.de.
Участвуй в конкурсе и выигрывай поездку и билет на матч-открытие Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия!