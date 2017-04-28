Вандерсон стал первым футболистом «Краснодара», забившим 50 мячей за клуб

Нападающий «Краснодара» Вандерсон, отличившись в выездном матче 25-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:0), забил свой 50-й мяч в официальных матчах за «быков».
Бразильский форвард стал первым футболистом в истории «Краснодара», достигшим этой отметки. По системе «гол+пас» Вандерсон имеет 68 очков и располагается на втором месте после полузащитника Жоазиньо, на счету которого 92 очка.
Вандерсон перешёл в краснодарский клуб в 2013 году из шведского ГАИС за € 1 млн. В текущем сезоне нападающий сыграл в 16 матчах за «Краснодар», забил три мяча и отдал 6 голевых передач.