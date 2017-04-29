Шерингем: Фергюсон, в отличие от Моуринью, не критиковал своих игроков публично

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед»Тедди Шерингем заявил, что не согласен с тем, как наставник манкунианцев Жозе Моуринью ведёт себя по отношению к молодым игрокам клуба. Португальский специалист не раз критиковал в прессе футболистов своей команды — в частности, защитника Люка Шоу и форварда Антони Марсьяля.
«Я играл у многих топ-тренеров и никогда не слышал от них в СМИ плохого слова о себе. Сэр Алекс Фергюсон никогда бы не сделал подобного, Терри Венейблс уж точно никогда бы так не поступил. Они бы указали, в чём ты не прав — но либо в раздевалке, либо в офисе. Или оштрафовали бы тебя на недельную зарплату, но никогда бы не выносили это в прессу.
В конце концов, эти футболисты ведь молодые ребята. Они растут и учатся — не только в футболе, но и в жизни. И они много зарабатывают — так много, что неудивительно, когда в определённый момент им немного «сносит крышу». Тренер должен уметь поставить тебя на место, показать какой ты счастливец, что можешь профессионально играть в футбол — а не усиливать давление, рассказав всем и каждому в чём ты не прав", — приводит слова Шерингема Goal.