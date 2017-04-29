Тренер «Валенсии»: предпочёл бы сыграть с «Реалом»-С

Главный тренер «Валенсии» Сальвадор Гонсалес Воро поделился ожиданиями от матча 35-го тура чемпионата Испании с «Реалом». Встреча пройдёт в Мадриде сегодня, 29 апреля, начало — в 17:15 мск.
«Мы отправимся в Мадрид с надеждой на победу. Да, „Реал“ сражается за чемпионство, но стадия турнира и соперник являются достаточной мотивацией для нас. Надеемся победить очень сильную команду.
С какой командой «Реала» было бы лучше сыграть — с командой-А или командой-В? Я бы предпочёл сыграть с командой-С, молодёжным составом. «Реал» играет на фантастическом уровне. Те футболисты, которые выходят на поле, цепляются за свой шанс. Кто бы ни вышел у них на поле, его нельзя недооценивать", — приводит слова Воро AS.