«Ювентус» готовит предложение для «ПСЖ» по Ди Марии

«Ювентус» разрабатывает план приобретения полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, утверждает TMW. Туринцы планируют продать нападающего Марио Манджукича, выручив за него около € 20 млн, и потратить эти средства на покупку 29-летнего аргентинца. Кроме того, за Ди Марию «Ювентус» готов отдать «ПСЖ» полузащитника Марио Лемину.
Отметим, что зарплата Ди Марии в «ПСЖ» составляет около € 9,5 млн в год.
В нынешнем сезоне Ди Мария провёл 27 матчей в чемпионате Франции, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.